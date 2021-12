Dilma chama Collor de parceiro e elogia Calheiros

A presidente Dilma Rousseff elogiou, nesta quarta-feira, 13, o senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL), chamando-o de "parceiro" em entrevista a rádios da Organização Arnon de Mello, de Alagoas, controlada pelo ex-presidente da República. "O senador Fernando Collor tem sido um parceiro nosso, na medida em que participa de todas as decisões das quais precisamos da participação do Legislativo", disse a presidente.

Ao citar os investimentos de R$ 5,1 bilhões em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoas, a presidente elogiou ainda o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), e citou o outro senador daquele estado, Benedito de Lira (PP).

Até mesmo o governador tucano Teotônio Vilela Filho foi citado pela presidente, pela ação conjunta entre os governos federal e estadual no combate à violência em Alagoas. "O governador Teotônio se tornou um parceiro no nosso Programa Brasil mais Seguro. Articulamos para combater a criminalidade e aprimorar a ação dos órgãos de segurança", disse. "A taxa de homicídio diminuiu 14% em Alagoas e em Maceió, 21%. Vamos continuar a parceria com o governador", concluiu a presidente.

