Dilma cancela ida a ato contra impeachment em Brasília

A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto informou que presidenta Dilma Rousseff não comparecerá ao Ato com Movimentos Sociais pela Democracia. A presença da presidenta estava confirmada até o início da manhã deste sábado, 16. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, deverá discursar. Ele já está no Ginásio Nilson Nelson, onde ocorrerá o ato.

De acordo com a secretaria, ela vai receber ao longo do dia líderes parlamentares. O Instituto Lula, por meio da assessoria de imprensa, informou que Lula deve comparecer ao evento.

O ato reúne na área central de Brasília movimentos contra o impeachment como a Central Única dos Trabalhadores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, União Nacional dos Estudantes e Central dos Trabalhadores Brasileiros. A presidenta compareceria ao evento para agradecer o apoio.

Os manifestantes ocupam uma tenda branca montada no estacionamento do ginásio, mesmo local onde estão acampados os manifestantes da chamada Frente Brasil Popular.

