Dilma apresenta portal Dialoga Brasil em Salvador

Após participar da entrega das chaves do Minha Casa Minha Vida em Juazeiro, na manhã desta sexta-feira, 14, a presidente Dilma Rousseff veio a Salvador para apresentar o portal de participação popular Dialoga Brasil e lançar o tema Cultura dentro da ferramenta digital.

A plataforma permite que qualquer cidadão envie opiniões e ideias aos ministros. A partir deste lançamento, o envio poderá ser focado nas ações a serem implementadas na área de cultura, como a Política Nacional das Artes, o Mais Cultura e as políticas de apoio ao Audiovisual, entre outras. Desde que foi lançado, no mês passado, o Dialoga Brasil já recebeu 117 mil acessos e 5 mil propostas.

A cerimônia de lançamento, realizada no Senai Cimatec, no bairro de Piatã, contou com a participação dos ministros da Cultura, Juca Ferreira, da Saúde, Arthur Chioro, e do Desenvolvimento Social e Combate à pobreza, Tereza Campello; do governador da Bahia, Rui Costa, e do secretário de Cultura, Jorge Portugal; do ex-governador e atual ministro da Defesa, Jaques Wagner, e outras autoridades locais.

Os ministros enfatizaram a importância da integração entre as diferentes áreas para a promoção da cultura. "O Dialoga Brasil vai possibilitar que a gente se articule com as outras políticas públicas e envolver parcerias com todos os ministérios, como o da Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Social e Saúde", ressaltou o ministro Juca Ferreira.

Já Rui Costa destacou as realizações do governo Dilma na área da Educação e revelou que o governo estadual vai criar uma bolsa de apoio aos nove mil jovens que estão matriculados nas universidades estaduais e fazem parte de famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Construção coletiva

Em sua fala, a presidente Dilma afirmou que a experiência adquirida no primeiro mandato, por meio de conferências, contribuiu para o governo perceber a importância do diálogo e da participação popular na construção de políticas públicas.

"Nós estamos no caminho certo e podemos ser melhores, porque ninguém nasce com a verdade. Verificar se tudo está 'nos conformes' é uma tarefa coletiva, que só pode ser feito pelo governo com o seu povo", disse.

Dilma também aproveitou o encontro em Salvador para destacar a diversidade étnica e a riqueza cultural presentes no estado. "A Bahia é especial, principalmente, porque aqui está a marca da nossa diversidade étnica, a composição negra e indígena da nossa sociedade. Este é o primeiro Dialoga Brasil fora de Brasília. Na verdade, é um Dialoga Bahia".

A presidente não citou diretamente as manifestações contrárias ao governo, mas ressaltou as conquistas, principalmente aquelas com o foco no Nordeste.

"Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito como presidente e participado como ministra foi o que fizemos, no governo Lula e no meu governo, em relação ao Nordeste do Brasil. E isso eles jamais vão tirar de nós", concluiu.

