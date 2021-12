Dilma anuncia R$ 50 bi para mobilidade e propõe Constituinte

Em seu pronunciamento de abertura da reunião com ministros, governadores e prefeitos, realizada na tarde desta segunda-feira, 24, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff anunciou a criação de cinco pactos a favor do Brasil. As propostas abordadas pela presidente envolvem as seguintes áreas: responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte público e educação pública.

Um dos principais pontos foi a questão da mobilidade urbana, que ganhou destaque após as recentes manifestações ocorridas em várias cidades brasileiras e fez parte do Movimento Passe Livre, que luta pela melhoria do transporte público.

"Decidi destinar mais R$ 50 bilhões para novos investimentos em obras de mobilidade urbana. Esta decisão é reflexo do pleito por melhoria do transporte público coletivo em nosso País. Nosso pacto também precisa garantir maior transparência. Por isso, estou criando o Conselho Nacional do Transporte Público, com participação da sociedade civil", afirmou Dilma.

No quesito reforma política, a presidente propôs o debate sobre a realização de um plebiscito popular que autorize uma Constituinte. "O Brasil está pronto para avançar. Devemos dar prioridade também para o combate à corrupção de forma ainda mais contundente. Todas as esferas administrativas e poderes devem se mobilizar para a Lei de Acesso à Informação, que contribui para a cidadania", enfatizou.

Médicos estrangeiros - Em relação à polêmica sobre a contratação de médicos estrangeiros, Dilma garantiu que isto só será feito se não houver disponibilidade de profissionais brasileiros. "Não se trata de uma medida hostil ou desrespeitosa aos nossos profissionais, mas de uma medida emergencial, pois temos dificuldades de encontrar médicos em número suficiente para trabalhar nas zonas mais pobres das nossas cidades", revelou a presidente, que citou estatísticas de outros países.

Segundo ela, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra se graduaram no exterior. Nos EUA, este número chega a 25% e, na Austrália, alcança 22%. Já no Brasil, o percentual de médicos estrangeiros chega a 1,79%.

Para oferecer uma educação pública de qualidade, a presidente afirmou que o País precisa de mais recursos para garantir melhores salários aos professores e a ampliação da oferta de educação em tempo integral, ensino técnico e universidades de excelência.

"Nosso governo tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo sejam investidos na educação. Confio que os congressistas aprovem este projeto", finalizou.

O governador da Bahia, Jaques Wagner, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, também participaram da reunião.

