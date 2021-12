Dilma anuncia R$ 2,3 bilhões em obras de mobilidade na Bahia

A presidente Dilma Rousseff participou, nesta terça-feira, 15, da assinatura do contrato de concessão do metrô de Salvador. Durante o evento também anunciou investimentos de aproximadamente R$ 2,3 bilhões do PAC Mobilidade Urbana na Bahia, com três obras em Salvador.

"A primeira é com a prefeitura de Salvador, que nós vamos realizar obras para melhorar o transporte coletivo aqui na região metropolitana, implantando, não é, prefeito, o BRT Lapa-Iguatemi. São 13 quilômetros bem na região populosa, necessária para o transporte e vamos aportar 600 milhões, uma parte com o dinheiro do Orçamento da União e outra parte assegurando o financiamento", afirmou a presidente, sob o olhar do prefeito ACM Neto.

O BRT, conforme nota do Ministério das Cidades, será integrado com as obras de infraestrutura de transporte público coletivo em execução ou programadas para o estado e haverá integração com o metrô e outros modais.ACM Neto havia falado sobre a intenção de anunciar este BRT nesta segunda-feira, com a vinda de Dilma.

Com o Governo da Bahia, a presidente anunciou duas ações federais. A primeira a implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilho) metropolitano, interligando bairros como Comércio, Calçada e o Subúrbio Ferroviário. "E a construção também do BRT Águas Claras-Paripe. Eu estou falando dessas três ações porque elas três são extremamente complementares. Eu acho que é, de fato, um momento histórico", disse Dilma.

As obras do VLT Metropolitano terão recursos de R$ 552 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) e vão incluir a requalificação e modernização de 13,5 km da ferrovia urbana Calçada/Paripe, além da expansão do sistema ferroviário existente (Calçada/Paripe). Serão adquiridos 36 novos trens (VLT) a diesel.

No BRT Águas Claras-Paripe estão destinados R$ 248 milhões de recursos da União para o governo do estado. A obra vai promover o prolongamento de oito quilômetros do corredor Orlando Gomes/29 de Março, o que permitirá o uso do BRT da orla atlântica à orla da Baía-de-Todos-os-Santos.

O investimento de aproximadamente R$ 2,3 bilhões faz parte dos R$ 50 bilhões anunciados pela presidente em junho deste ano para investimentos em obras de mobilidade. Dos recursos anunciados, aproximadamente R$ 1,616 bilhão serão destinados ao governo doa Bahia e R$600 milhões para a prefeitura de Salvador.

