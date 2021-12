Dilma anuncia mais 2 milhões de unidades do Minha Casa

Durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Feira de Santana, nesta sexta-feira, 18, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o programa será ampliado.

"Vamos lançar mais 2 milhões de moradias que serão selecionadas e distribuídas para aqueles que mais precisam. Isso é fruto de decisão do governo federal de usar o dinheiro dos impostos para garantir que mais famílias tenham acesso ao MCMV. Muitos não gostam do programa, dizem que estamos exagerando, pedem para cortar, mas não vamos cortar e vamos aumentar o programa com mais 2 milhões de famílias", afirmou a presidente.

Ela ainda voltou a garantir que todos os programas sociais estão mantidos, mesmo com a crise econômica. "Esses programas estão mantidos. Mas temos que combater a inflação. Estamos conseguindo dar os primeiros passos para combater, quero garantir que ela vai cair", disse Dilma.

Ela ainda falou sobre os críticos do governo. "Infelizmente tem aquele pessoal do contra. Aqueles que você está fazendo uma coisa e eles falam que não vai dar certo. Quero dizer que estamos aqui lutando contra esse povo do quanto pior, melhor", afirmou

