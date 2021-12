Dilma anuncia liberação de R$ 793 milhões para o ABC

A presidente Dilma Rousseff anunciou, em entrevista à rádio Brasil Atual, a liberação de R$ 793 milhões para sete municípios paulistas, com 134 quilômetros de corredores de ônibus no ABC paulista. "Já tínhamos autorizado R$ 2 bilhões para o ABC, para monotrilho e corredores", lembrou a presidente, que participa nesta segunda-feira, 19, do evento de anúncio dos recursos em São Bernardo do Campo. "Os investimentos contemplam 8,5 mil moradias e R$ 104 milhões para encostas", completou Dilma.

A presidente lembrou ainda que, após as manifestações de junho, o governo fez vários pactos para os principais setores e comemorou a aprovação, no Congresso, do projeto que destina royalties do petróleo à educação. "Somos adeptos do diálogo e parceria especialmente com o Congresso. Vamos pegar os recursos e colocar na educação", disse.

Segundo ela, os recursos do pré-sal para a educação começam com R$ 1,4 bilhão em 2014, devem saltar para R$ 3 bilhões em 2015 e para R$ 6 bilhões em 2016, chegando a R$ 13 bilhões em 2018. "O ambiente político que se criou no Brasil após as manifestações ajudou muito", disse.

O assunto foi tema do programa de rádio "Café com a Presidenta" na edição de hoje. Dilma garantiu, no programa, que sancionará a nova lei nos próximos dias. A regra destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para investimentos em educação e mais 25% para a saúde; além de direcionar 50% do Fundo Social para a educação.

"Para você ter uma ideia, apenas a parte dos royalties do petróleo significa R$ 112 bilhões a mais para financiar a educação e a saúde nos próximos dez anos. Esses R$ 112 bilhões são apenas os recursos decorrentes do petróleo que já foi descoberto ou que já está sendo extraído. Como nós vamos continuar a descobrir e a explorar cada vez mais, este valor pode subir na medida em que vamos abrindo novas licitações, colocando novas áreas para a exploração do petróleo", destacou Dilma.

Na mensagem, a presidente aproveitou para azeitar a relação com os parlamentares, agradecendo pela aprovação da nova lei. "Quero aproveitar o 'Café' de hoje para fazer um agradecimento especial ao Congresso Nacional, que aprovou este projeto", declarou Dilma. "Nossos senadores e deputados aperfeiçoaram e votaram a proposta que sempre defendi e que meu governo enviou ao Congresso, para que as riquezas do petróleo, que são finitas e um dia acabam, sejam investidas em educação", comemorou. O acordo dos royalties foi costurado a partir de um mutirão de reuniões de ministros com bancadas aliadas e a entrada em campo da própria presidente Dilma Rousseff, que, na segunda-feira da semana passada (12), recebeu lideranças da Câmara para debater a matéria.

