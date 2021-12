Dilma antecipa volta para Brasília neste sábado

A presidente Dilma Rousseff antecipou sua volta para o Brasil. Ainda na noite de sexta-feira, 22, depois de dar o seu recado em várias entrevistas para a imprensa estrangeira e brasileira, a presidente decidiu regressar ao país. A aterrissagem em Brasília está prevista para entre 11h30 e meio dia.

Com isso, o vice-presidente Michel Temer, quando receber Henrique Meirelles na tarde de hoje, no Palácio do Jaburu, não estará mais na interinidade, como presidente da República. Temer quer conversar com Meirelles sobre a possibilidade de ele assumir o Ministério da Fazenda, em caso de impeachment da presidente Dilma.

Anteriormente, a chegada de Dilma em Brasília estava prevista para 23h25 deste sábado, 23, segundo informações do Blog do Planalto.

