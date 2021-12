Dilma afirma que enfrenta pressão com "vida saudável"

A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, 14, que precisa manter a "vida saudável" para enfrentar "a pressão, a imensa desfaçatez e intolerância que recaem alguns momentos lá em Brasília", ao discursar em solenidade do programa Dialoga Brasil, em Salvador.

Dilma também citou o escritor Guimarães Rosa, sem dizer o seu nome. "É como aquele meu conterrâneo dizia. O que ela (a vida) quer da gente é coragem", afirmou a presidente. O mesmo trecho, da obra Grande Sertão: Veredas, já foi lido por Dilma em seu discurso de posse, em janeiro de 2011.

"A serenidade e a vida saudável te dão condições de enfrentar as dificuldades", disse a petista, logo antes de citar Guimarães Rosa. Dilma ainda definiu a sua "vida saudável: "Comer menos, acordar cedo e trabalhar muito".

Logo no começo da sua fala, a presidente puxou o assunto "vida saudável" para responder a uma mulher que assistia à cerimônia e disse que Dilma estava "gata". Com uma alta rejeição medida por pesquisas recentes e às vésperas de mais protestos pelo seu impeachment, a petista também afirmou que há uma "insidiosa tentativa de criar um clima de quanto pior, melhor".

"Se tem uma coisa que tenho orgulho de ter feito como presidente, foi o que fizemos em relação ao Nordeste. E isso eles jamais vão tirar de nós", disse.

Entre os presentes, coube ao governador Rui Costa (PT) a defesa mais enfática do governo. "Um país que respeita o seu povo e as instituições não aceita golpe de qualquer natureza", declarou Rui.

O governador ainda fez referência ao ex-governador Antônio Carlos Magalhães - também sem mencionar o seu nome. "Aqui na Bahia, no passado, quando se elegia um prefeito que não se alinhava com o governo, o povo daquela cidade sofria muito", afirmou Rui.

Segundo ele, atualmente "acontece algo parecido", mas em nível nacional. "Querem provocar o caos para adotar o quanto pior, melhor. Nós queremos serenidade", acrescentou.

Ao falar imediatamente depois de Rui, Dilma agradeceu ao governador pelas palavras. "Acho que o Ilê Aiyê inspirou o governador", disse a presidente, ao falar sobre a apresentação feita pelo grupo na solenidade, que aconteceu no Senai Cimatec.

Antes de apresentar o Dialoga Brasil na capital baiana, Dilma se reuniu com cerca de 50 empresários, também no Senai Cimatec. No encontro, a presidente falou sobre o Programa de Investimento em Logística (PIL). Nos próximos dias, a presidente cumprirá a mesma agenda em Recife e Fortaleza.

O Dialoga Brasil é uma plataforma por meio da qual as pessoas podem fazer propostas ao governo, via internet, em várias áreas.

