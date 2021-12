Dilma adia visita e metrô fica sem contrato

A presidente Dilma Rousseff adiou a visita oficial que faria à Bahia nesta quarta-feira, 9, quando assinaria contratos relacionados ao metrô em Salvador e depois iria até a cidade de Feira de Santana para inaugurar condomínio do Minha Casa, Minha Vida. O governo da Bahia não informou o motivo do adiamento e espera ter hoje mais informações do Palácio do Planalto.



A expectativa no governo baiano é que a viagem ocorra na sexta desta semana. No entanto, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou, ontem, não haver uma data prevista para a viagem. A secretaria também não informou o motivo do cancelamento da viagem da quarta.



Na capital baiana, Dilma iria assinar o contrato com a Companhia de Participações em Concessões (CPC), controlada pela Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), para a conclusão da linha 1 do metrô e a construção da linha 2. A partir da assinatura, as obra do sistema devem ser retomadas após meses paradas. Na segunda parte da visita, a presidente pretendia entregar imóveis do Minha Casa, Minha Vida.



A visita faz parte da agenda positiva que a presidente vem desenvolvendo para turbinar sua reeleição. Seus colaboradores defendem que ela incremente mais as inaugurações de obras e assinaturas de contratos após o impacto político e a exposição na mídia obtida por seus adversários depois da adesão de Marina Silva à candidatura presidencial do governador Eduardo Campos (PSB) no fim de semana.

Campanha

A última visita oficial de Dilma a Salvador ocorreu no início de julho, quando ela lançou na Bahia o Plano Safra Semiárido. O evento, realizado no Centro de Convenções, teve tintas de ato político, pois ela aproveitou para reunir centenas de prefeitos baianos, aos quais entregou as chaves de ônibus escolares e maquinário. Tirou várias fotos e distribuiu abraços e apertos de mão aos prefeitos, que eram chamados aos grupos para subir ao palco do auditório Iemanjá no Centro de Convenções para receber os equipamentos.



Antes da entrega das chaves dos veículos, na parte externa do Centro de Convenções, ela posou junto com os prefeitos ao lado das retroescavadeiras e motoniveladoras decoradas com placas do "PAC II". Ainda como ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff foi chamada de "mãe do PAC" pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Festa do PT



A presidente também esteve em Salvador no dia 24 julho, mas na condição de filiada do Partido dos Trabalhadores, no evento que comemorou os dez anos de poder do petismo, realizado no Hotel Othon com a presença do ex-presidente Lula, do governador Jaques Wagner e de várias lideranças petistas. Na ocasião, os participantes fizeram discursos pedindo união do PT para reeleição da presidente Dilma.

