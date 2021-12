Dilma acha que prefeitos poupam governadores

A presidente Dilma Rousseff quer dividir com os governadores o desgaste que sofre com os prefeitos. Eles reclamam da queda de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) motivada pelas desonerações fiscais promovidas pela União para combater a crise econômica internacional.

"É muito interessante que os municípios se queixem do governo federal e não se queixem das desonerações do ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços)" disse Dilma, por telefone a duas emissoras de rádio de Salvador, a Tudo FM e a Rádio Sociedade da Bahia.



A entrevista foi realizada, ontem, um dia depois de a presidente visitar a Bahia para anunciar investimentos na mobilidade urbana e entregar casas do Minha Casa Minha Vida.



Dilma foi questionada pelo fato de a presidente da União das Prefeitura da Bahia (UPB), Maria Quitéria Mendes ter anunciado que entregará ao presidente da Câmara dos Deputados Henrique Alves uma "pauta municipalista" na qual os prefeitos reivindicam a aprovação da PEC 39, que propõe a destinação ao FPM de 2% da arrecadação do imposto de renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Crise



A presidente contestou as queixas da UPB. "O FPM não diminuiu. Mesmo com as desonerações federais, o FPM cresceu 7,5% ou 1,1% se você descontar a inflação, quando se compara de janeiro a setembro de 2013", declarou, defendendo a política de desoneração fiscal que promoveu para "estimular a economia".



Enfatizou que "todos os governos ganham com isso porque a arrecadação pública cresce na mesma proporção".Lembrou que a política de desoneração "foi para conter a crise econômica que não atingiu só o Brasil mas ela vem e tem a responsabilidade dos países desenvolvidos".

Logo depois, dividiu o ônus da política econômica com os estados. "Uma das desonerações mais importantes e de valor no Brasil e que também afeta os municípios, diz respeito ao ICMS. Estou botando o ICMS aqui para dizer que a desoneração não é só federal. Você tem um dos mais importantes volumes de desoneração no ICMS.



Aliás, a atração de empresas nos estados tem sido feita na base da desoneração, o que afeta os municípios dando origem ao que se chamou de guerra fiscal. Por isso, é preciso discutir uma reforma fiscal". Foi graças à isenção fiscal que o governador Jaques Wagner, um dos aliados de Dilma, conseguiu atrair para a Bahia a fábrica da Jac Motors, em fase de implantação na região metropolitana de Salvador.

Na avaliação de Dilma, "o pior da crise passou" e por isso o governo começou "a retirar algumas medidas, como no caso da linha branca que está sendo recomposta". A presidente disse que o governo "é a favor da reforma tributária que avalie as responsabilidades e desonerações dos entes federados".



Por outro lado, disse que tem uma "preocupação crescente" com a saúde dos municípios. Citou que, em agosto, concordou em destinar R$ 3 bilhões, divididos em duas parcelas (setembro e abril de 2014), aos municípios. "Da primeira parcela de R$ 1,5 bilhão, os municípios da Bahia receberam R$ 138 milhões"

