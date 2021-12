"Difícil competir", ironiza "House of Cards" sobre denúncias contra Temer

A série "House of Cards", da Netflix, brincou com situação do Brasil após as denúncias do dono da JBS, Joesley Batista, envolvendo o presidente Michel Temer (PMDB). "Tá difícil competir", disse em português o perfil do seriado no Twitter.

A série, um dos maiores sucessos nos EUA, retrata os "podres" de políticos norte-americanos. Na produção, Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, é um político ambicioso e sem escrúpulos, que faz tudo para chegar a um alto cargo em Washington.

Tá difícil competir. — House of Cards (@HouseofCards) 17 de maio de 2017

