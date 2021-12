Diário Oficial traz aposentadoria de Ayres Brito do STF

Decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU) concede aposentadoria a Carlos Augusto Ayres Brito, que deixa o Supremo Tribunal Federal (STF) ao completar 70 anos de idade. Ayres Brito, que presidia a Corte, será substituído pelo ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do mensalão. A posse de Barbosa será na quinta-feira.

