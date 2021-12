Dezesseis vereadores de Salvador pretendem disputar as urnas

A quatro meses da próxima disputa eleitoral, ao menos 16 vereadores de Salvador, que ainda cumprem a metade da legislatura para o qual foram eleitos, visam alçar voos maiores e trocar uma cadeira do Legislativo municipal por uma estadual ou federal, em Brasília.

Nove deles, incluindo o presidente da Casa, Léo Prates (DEM), desejam migrar para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA): Paulo Magalhães Júnior (PV), Téo Senna (PHS), Tiago Correia (PSDB), além de Vado Malassombrado, Maurício Trindade e Alexandre Aleluia, todos do DEM. Na oposição, apenas Aladilce Souza (PCdoB) e José Trindade (Podemos) pretendem concorrer a uma vaga na AL-BA.

Aladilce, por sua vez, assume o posto de pré-candidata pelo partido visando maior representação feminina na ALBA. Segundo a vereadora, que já está no quarto mandato, a indicação do partido foi aceita para, além de continuar lutando a favor da democracia, também continuar representando as mulheres na política.

Sete vereadores pretendem deixar a capital baiana e representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília: Odiosvaldo Vigas (PDT), Ana Rita Tavares (PMB), Cezar Leite (PSDB). Também a mulher mais votada na Câmara última eleição, com 15.727 votos, Marcelle Moraes (PV); o marinheiro de primeira viagem, Igor Kannário (PHS), e Joceval Rodrigues (PPS), que já está de licença pelo período de 121 dias para se dedicar às eleições. Em seu lugar está Euvaldo Jorge (PPS).

Marcelle Moraes vive dias tensos no partido. Após desentendimentos com correligionários, a jovem alega perseguição por parte dos colegas e pretende deixar a sigla.

Já o cantor Igor Kannário, tem atuação baseada em cunho social. Recentemente o edil teve sete projetos aprovados, dentre eles, indicações para a criação de um festival de arte e cultura negra, combate à evasão escolar, e estímulo à cultura e inclusão social. Como promessa enquanto deputado, Kannário quer proibir a utilização de spray de pimenta por parte da polícia.

Gênero

Na oposição, o único edil a arriscar o cargo de deputado federal será Silvio Humberto (PSB), que cumpre o segundo mandato. Também marinheira de primeira viagem, a vereadora Ireuda Silva (PRB) é cotada para disputar o Senado na chapa ao governo do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM).

Na posição de mulher negra e militante, Ireuda também é opção para vice-governadora na mesma chapa, pela capacidade de votos que pode assegurar na capital e por estratégia de gênero, para diferir da chapa do governador Rui Costa (PT), caso se confirmem os rumores de que a senadora Lídice da Mata (PSB) ficará realmente de fora da chapa governista.

