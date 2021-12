Dez secretários devem deixar governo de Wagner até dezembro

Pelo menos dez dos 26 secretários de Estado e outros dez políticos ocupantes de cargos no Executivo, com pretensão de disputar as eleições para deputado federal e estadual em 2014, deverão deixar o governo até o dia 31 de dezembro.

A legislação eleitoral diz que o prazo de desincompatibilização é de seis meses antes da eleição, marcada para 5 de outubro. Mas o governador Jaques Wagner (PT) já comunicou que quem for se candidatar terá de entregar o cargo no final deste ano. O aviso foi dado na última reunião do conselho político, em agosto e informado às bancadas de deputado federal e estadual.

Ao sugerir a antecipação da desincompatibilização aos secretários e demais integrantes do governo, Wagner justificou: "(A intenção é) preservar o equilíbrio da disputa eleitoral". Entre os aliados, conforme apurou a reportagem, há queixas generalizadas em relação a alguns potenciais candidatos por suposto uso da máquina em benefício das suas pré-candidaturas.

Wagner, segundo revelou um dos presentes à reunião do conselho político, teria dito que a reclamação maior partiu de deputados incomodados com a "invasão" de secretários em redutos políticos no interior.

Solla

Entre os secretários que já confirmaram que vão disputar a Câmara dos Deputados, segundo informou o secretário de Relações Institucionais, Cezar Lisboa, estão os secretários petistas Jorge Solla, da Saúde, e Robinson Almeida, de Comunicação.

Também já confirmaram que vão concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa os secretários Eduardo Salles (PP), da Agricultura; Wilson Brito (PP), da Integração Regional; e Paulo Câmara (PDT), da Ciência e Tecnologia.

Ainda sem definição e na condição de potenciais candidatos está a secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Moema Gramacho (PT). Se disputar, a ex-prefeita de Lauro de Freitas deverá entrar na coligação para deputado estadual. O secretário do Turismo, Domingos Leonelli (PSB), também não fechou questão, mas pode disputar a Câmara Federal.

Cícero Monteiro, do Desenvolvimento Urbano, é potencial candidato a deputado federal. Almiro Sena (PRB), da Justiça; Ney Campello (PCdoB), da Secopa; e Elias Sampaio (PT), da Promoção da Igualdade, poderão disputar uma vaga na Assembleia.

