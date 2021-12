Dez dias após cirurgia, Bolsonaro faz exames; presidente se sente bem

Após passar por cirurgia para retirar um cálculo na bexiga há 10 dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retornou ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para fazer exames nesta segunda-feira, 5. Conforme o boletim médico da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), o presidente se encontra em "excelentes condições clínicas".

Segundo o UOL, Bolsonaro revelou que faria a cirurgia - cistolitotripsia endoscópica a laser - no início de setembro durante uma conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Na ocasião, o presidente chegou a dizer que a pedra era "maior que um grão de feijão" e que tinha o problema desde 2015.

"Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga", disse ele, de acordo com informações do UOL.

Realizado no próprio Hospital Einstein, o procedimento de retirada a laser considerado simples e minimamente invasivo, durou cerca de 1h30.

