Devido à mutação de vírus, governadores querem restrições a viajantes do Reino Unido

Após o surgimento e propagação de uma mutação do novo coronavírus em solo britânico, governadores e secretários estaduais querem que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tome medidas para restringir o acesso de viajantes que saiam do Reino Unido.

Como medidas de precaução, diversos países já endureceram regras para viajantes que vêm do Reino Unido. O próprio governo britânico decretou o lockdown em Londres e em outras cidades devido à nova mutação.

Auxiliares do presidente da República dizem, no entanto, que não deve haver nenhuma ação do Brasil nesse sentido. Eles consideram suficiente uma portaria da semana passada, que exige apresentação de teste negativo de Covid-19 para a entrada no país.

Governadores e secretários de Saúde, no entanto, discordam e defendem novas medidas.

"Estamos pedindo medidas para evitar importação do Reino Unido e outros do vírus com mutação. É prudente que o Brasil estabeleça regras de restrição ou, sendo possível, quarentena para voos e passageiros vindo do Reino Unido. Ainda se sabe pouco sobre a mutação, e na dúvida, é a proteção da vida em primeiro lugar. Até que se tenha mais conhecimento", afirma Wellington Dias (PT-PI).

Para o governador do Piauí, o adequado seria uma total restrição como mais de 40 países já fizeram ou quarentena mínima de 7 dias.

"É difícil saber a partir de quando no paciente se deu a infecção. Assim 72 horas seria apenas uma estimativa. Entrou o vírus com mutação no Brasil? São 220 milhões de brasileiros em risco", completa Dias.

"O próprio Reino Unido está em alerta máximo. E o governo do Brasil segue em sua habitual morosidade irresponsável. Se a nova cepa tivesse surgido no Brasil, já estaríamos sob severas medidas dos outros países", diz Flávio Dino (PCdoB-MA).

As informações são da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo.

