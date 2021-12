'Deus é tão bom que nos deu até a hidroxicloroquina', afirma Bolsonaro em Pernambuco

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19, durante inauguração da 1ª fase da 2ª etapa do Sistema Adutor do Pajeú, em São José do Egito (PE). O medicamento não possui eficácia comprovada.

“Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença. Quem não acreditou, engula agora. Não sou médico, mas sou ousado como cabra da peste nordestino”, disse.

“Alguns políticos diziam que tem que fechar tudo. Sempre falei que não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. Tem que zelar pelos mais idosos, pelos que estão mais passíveis de pegar a doença. Fora isso, tínhamos que trabalhar”, criticou Bolsonaro, em relação as medidas de isolamento social.

