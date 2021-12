Desvios das Oscips são conhecidos no TCM há tempo

As Oscips citadas na operação fazem a festa com o dinheiro público há anos na Bahia. A Cecosap firmou convênios com a ex-prefeita de Barreiras Jusmari Oliveira, que teve as contas de 2012 rejeitadas pelo TCM. Entre as irregularidades, aparece a não prestação de contas e serviços com verba federal de R$ 4,6 milhões. Ela também firmou convênio com o Instituto Socializar (ISO), no valor de R$ 28,9 mil, sem prestar contas.

Em agosto de 2014, o TCM denunciou ao MP o ex-prefeito Agileu Lima da Silva, do município de Andorinha, porque o gestor não informou o que ocorreu com a transferência de R$ 1,9 milhão para a Cecosap entre janeiro e outubro de 2010.

Em julho do ano passado o TCM bradou pela não prestação de contas do ex-prefeito de Valença Ramiro Queiroz, que firmou parceria com o Instituto Nacional de Apoio Técnico (Inat) por R$ 5 milhões no exercício de 2011. Em fevereiro de 2015, o ex-prefeito Josué Filho, de Presidente Tancredo Neves, teve denúncia encaminhada ao Ministério Público em razão da contratação do Instituto Socializar (ISO) sob suspeita de desvio de R$ 4,9 milhões.

