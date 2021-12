Destino político da presidente será traçado nesta quarta

Primeira mulher eleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT) encerra de forma melancólica, caso seja afastada nesta quarta-feira, 11, pelo Senado, o seu segundo mandato presidencial. Dilma desce a rampa do Palácio do Planalto e leva junto o projeto de poder do PT, forjado há 13 anos pelo seu mentor político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pode-se dizer que o debacle do governo Dilma estava previsto nos oráculos. A taróloga e terapeuta holística Anna de Lucia e o vidente e sacerdote Aritana de Oxóssi já previam, em consulta feita por A TARDE logo após a eleição de 2014, que Dilma enfrentaria grandes dificuldades e poderia não concluir o governo. Mas se a política é baseada no pragmatismo, os fatos mostram que a queda da presidente começou antes mesmo dela assumir o seu segundo mandato, em 1º de janeiro de 2015.

Eleita com 55,7 milhões de votos (51,64%) sob uma grave crise econômica, resultado da política de estímulo ao consumo - porém negada durante todo o processo eleitoral -, Dilma teve que recorrer a um programa conservador de ajuste fiscal que retirou direitos trabalhistas, restringiu os benefícios previdenciários e aumentou impostos.

Conquistas históricas

Ao mexer em conquistas históricas dos trabalhadores e arrochar ainda mais a economia, Dilma perdeu apoio de partidos aliados, da base social que a elegeu (MST, CUT, UNE) e do próprio partido, o PT. Também se distanciou ainda mais dos movimentos sociais que, em 2013, já haviam dado um forte recado ao governo ao invadir as ruas do País afora cobrando uma pauta de políticas públicas.

Forçada pelo desajuste na economia a adotar um programa de governo que mais parecia o do seu adversário de campanha, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), Dilma sofreu sua primeira derrota no Congresso, com a eleição à presidência da Câmara dos Deputados de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) - o arqui-inimigo e algoz que deslanchou a abertura do seu processo de impeachment.

A partir da assunção de Cunha ao poder, os fatos (ou seriam os oráculos?) mostrariam que a presidente não teria como conter a crise de governabilidade que se instalou no governo.

Começou a perder o apoio da base parlamentar numa Câmara cada vez mais hostil ao Planalto, distanciou-se do seu principal parceiro, o PMDB, e a sua popularidade chegou a atingir o índice mais baixo de um presidente nos últimos 20 anos.

O avanço da Lava Jato, que revelou um esquema de corrupção com dinheiro público, sobre executivos das principais empreiteiras do País e parlamentares dos três maiores partidos da República - PT, PMDB, PP -, ganhou contornos dramáticos ao atingir em cheio grão petistas como o ex-presidente Lula e a própria Dilma - ambos acusados formalmente pela Procuradoria geral da República (PGR) de tentarem obstruir as investigações da Lava Jato.

Lula era a última esperança de Dilma para segurar o PMDB e evitar a debandada dos aliados e o prosseguimento do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Mas Lula foi impedido judicialmente de assumir o cargo de ministro da Casa Civil.

Os fatos que se sucederam confirmam que o destino de Dilma Rousseff já estava traçado. Resta, agora, aguardar a palavra final do Senado.

