Despesas estaduais com servidores batem na trave do índice tolerado

A situação financeira do estado melhorou nos primeiros quatro meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2013. Na comparação dos dois anos, os investimentos do governo em obras cresceram 172,05%, e as receitas próprias, 18,45%.

O incremento do principal tributo estadual, o ICMS, foi de 12,64% de janeiro a abril de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado.

O estado arrecadou (entre ICMS outros tributos e repasses) nesses primeiros quatro meses R$ 11,64 bilhões - 32,17% do previsto para 2014 - um crescimento de 21,13%.

No mesmo período de 2013, ocorreu uma queda de 0,42% na arrecadação em relação aos primeiros quatro meses do ano de 2012. O grande problema financeiro do estado continua sendo o déficit no sistema previdenciário do servidor.

Os dados foram apresentados nesta terça-feira, 17, pelo secretário da Fazenda do estado, Manoel Vitório, na audiência pública das contas do primeiro quadrimestre de 2014, na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa da Bahia.

Com quórum baixo, devido a ser dia de jogo da seleção brasileira, apenas dois deputados da oposição, Elmar Nascimento (DEM) e Bruno Reis (PMDB), questionaram o desempenho da execução orçamentária do governo.

Quitação de dívidas

O estado quitou R$ 897 milhões de restos a pagar, evidenciando que voltou a remunerar a quem devia, e ainda tem R$ 604 milhões de dívidas a saldar em 2014.

As despesas com pessoal "bateram na trave", nas palavras de Manoel Vitório: o governo chegou a um índice de 46,14% de gastos com servidores da Receita Corrente Líquida (RCL), quando o limite prudencial é de 46,17%.

Isso pesou no resultado do superávit corrente do quadrimestre (a relação entre arrecadação e despesa) que foi de R$ 2,47 bilhões. O valor é menor 16,74% que o superávit do mesmo período de 2013, que alcançou R$ 2,97 bilhões. O secretário explicou que a diferença ocorreu devido à mudança do sistema de cálculo do estado, que passou a usar o Fiplan (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia), que teria omitido alguns dados de 2013, o que deve ser corrigido.

O deputado Bruno Reis quis saber se o fato de no período as despesas terem aumentado mais (23,63%) o incremento de receita (21,13%) não iria afetar o equilíbrio. O secretário ponderou que o dado não preocupa devido ao volume nominal de arrecadação ser bem maior que o de despesas. Admitiu, por outro lado, que é um equilíbrio "com muito aperto".

Já o líder oposicionista, deputado Elmar Nascimento, dizendo-se "preocupado" com o estado que seu grupo político vai receber após a sucessão estadual (provocando risos no presente à audiência), perguntou sobre suposto direcionamento dos recursos originados dos empréstimos e convênios aprovados pela Assembleia Legislativa nos últimos meses.

