Desfile do 2 de Julho: fé, só no caboclo

Uma multidão participou na quarta-feira da festa cívica do 2 de Julho, marcada por manifestações de fé nos caboclos e pelo pouco entusiasmo da população diante dos apelos dos políticos de todos os partidos e tendências que foram às ruas testar a popularidade. O candidato petista Rui Costa e o governador Jaques Wagner marcharam no mesmo cortejo mas em grupos separados. O democrata Paulo Souto foi "puxado" pelo seu principal cabo eleitoral, o prefeito ACM Neto, que deu até autógrafos na festa. A senadora Lídice da Mata (PSB) marchou ao lado do presidenciável Eduardo Campos e teve boa receptividade, sobretudo entre as mulheres. Marcos Mendes, do PSOL, esteve acompanhado da presidenciável do seu partido, Luciana Genro e do candidato à Presidência pelo PSTU, José Maria. A festa, este ano, teve direito a concurso de fachadas de casas decoradas e a reedição da Marcha das Vadias.



A comemoração ao 2 de Julho deste ano deu mostras de que apesar da "invasão" dos políticos, da desorganização do desfile - com ausências de alas tradicionais como Encourados de Pedrão e baixa adesão ao concurso de decoração de fachadas - a fé no caboclo segue firme. E que a população continua a fazer das ruas, nesta data, palco de manifestações e protestos.



Se por um lado os blocos partidários, com seus respectivos candidatos às eleições não empolgaram, lá na frente, por outro, uma multidão seguia o caboclo - na verdade, uma escultura do século XIX de autoria do artista baiano Manoel Inácio da Costa.



Espalhados pelo circuito da festa, grupos como o que protestou de forma pacífica contra a Copa do Mundo ou a chamada Marcha das Vadias dividia rua com estrangeiros animados em visita à Salvador em razão do Mundial.



Cerca de seis mil pessoas acompanharam o desfile, segundo a Policia Militar. A saída dos carros alegóricos dos caboclos do Pavilhão 2 de Julho, às 8h, deu início ao cortejo em comemoração à Independência da Bahia.



Por onde passavam, as imagens do caboclo e cabocla recebiam presentes e saudações. Enquanto segurava numa das esculturas, a dona de casa Geovana Nunes, 42, pedia pela saúde da mãe: "Eu sempre faço pedidos, já tive vários deles alcançados. Este ano, em especial, espero que a minha mãe volte a andar".



Ela continua: "Trouxe minha filha Maria Clara, de 7 anos, pois quando tinha essa idade, minha mãe me trazia". O casal Márcia Aleluia e Cristóvão Bizerra, 48 anos, dedicaram orações às imagens. "As orações são importantes, porque eles (as imagens) representam vários outros caboclos", crê Bizerra.



A historiadora Consuelo Pondé explica que as esculturas, que simbolizam o civismo, com o passar dos anos foram apropriadas pelo povo como símbolo religioso.



Trampolim político



Pondé criticou a saída tardia dos carros alegóricos este ano e o "esquecimento" da tradição: "Eu sinto que a festa está se transformando em trampolim político. Ontem, no entanto, nenhuma autoridade participou da missa celebrada para os heróis da luta".



Por volta de 10h, uma multidão seguia o cortejo pela Soledade. Grupos tradicionais de capoeira abriam alas para o desfile. Desta vez os Encourados de Pedrão não participaram do desfile: o prefeito do município de Pedrão não contratou transporte para os animais.



Manifestantes contrários à Copa exibiam faixas e cartazes com frases como "Salvador contra a Copa da miséria social: Fifa go home". Argemiro Ferreira, um deles, disse que o objetivo era dar continuidade às reivindicações e reafirmar a insatisfação em relação ao Mundial.



O desfile alcançou o largo do Pelourinho, por volta das 11h. Turistas que estão na capital para a Copa fotografavam o festejo admirados. O chinês Oscar Leung, 33, afirmou não haver festa similar no seu país.



"É excelente, impressionante a quantidade de pessoas e de símbolos", disse. Já a Belga Martine Vermeulen, 42, disse que na Bélgica se comemora a festa nacional: "Mas lá não existe a mesma participação popular que presencio aqui".

