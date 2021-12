Desenbahia exonera gerente após negar empréstimo a hospital

A operação de salvamento do Hospital Espanhol - que prevê a concessão de um empréstimo de R$ 50 milhões - fez nesta terça-feira, 13, a primeira vítima: o gerente de médias e grandes empresas da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Fábio Moncorvo, exonerado do cargo.

A exoneração aconteceu um dia após Moncorvo emitir parecer técnico desaconselhando o empréstimo, tendo em vista a grave situação financeira do hospital e os riscos envolvidos na operação. O parecer foi aprovado na segunda-feira, por unanimidade, pelo Comitê de Crédito da Agência de Fomento.

Encarada internamente como uma sobreposição da "decisão política" sobre o parecer técnico, a exoneração motivou um protesto dos funcionários da Desenbahia na manhã desta terça.

Presidente da Associação de Empregados da Desenbahia, Jovelino Sales classificou como "arbitrária" a exoneração do colega. Ele afirmou que é dever dos técnicos calcular os riscos e evitar negócios que possam gerar prejuízos para a instituição. "Defendemos ajudar o Espanhol, mas não podemos deixar que um dinheiro que é público saia pelo ralo", disse.

Moncorvo foi procurado, mas não quis se pronunciar sobre o assunto. Servidor de carreira, ele segue na Desenbahia na função de analista.

Diante da exoneração do seu subordinado direto, o titular da diretoria de operações da Desenbahia, Marcelo Oliveira, colocou o cargo à disposição do governador.



Em tramitação - O presidente da Desenbahia, Aristóteles Menezes Jr., informou por meio de nota oficial que a solicitação de empréstimo segue em tramitação.

"A Desenbahia tem obrigação de considerar todos os aspectos da operação de crédito para socorrer o Hospital Espanhol, uma instituição de grande importância no sistema de saúde da Bahia", declarou Menezes Jr.

Controlado pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência, o Hospital Espanhol vive crise, com impactos no seu funcionamento. Em abril, foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia por suposta desassistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em maio, o hospital recebeu empréstimo de R$ 57,6 milhões da Caixa Econômica Federal.

