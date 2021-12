Desembargador tenta, em vão, punir Eliana

O corregedor nacional de justiça Francisco Falcão determinou o "arquivamento sumário", nesta quarta-feira, 9, da representação impetrada pelo desembargador Willian Roberto de Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra a ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Campos pedia a abertura de procedimento administrativo para apurar supostos fatos que demonstrariam "atividade político-partidária" da ministra pelo fato de ela ter dado entrevistas admitindo a possibilidade de se candidatar a uma cadeira de senadora pela Bahia, em 2014.



Também requereu, liminarmente, que Eliana fosse "impedida de prestar declarações, entrevistas, bem como participar de qualquer tipo de atividade político-partidária, que possibilite anunciar e lançar sua candidatura ao Senado Federal enquanto integrante da magistratura nacional".



"Contristado"



O desembargador se disse "contristado" ao tomar conhecimento, "pela mídia escrita e falada, das declarações da excelentíssima ministra" pelas quais, interpretou o juiz, ela "lançava a sua candidatura ao Senado Federal pelo estado da Bahia, inclusive justificando o não lançamento no próprio Distrito Federal".



Ele anexou trechos das entrevistas da ministra copiadas da internet em que Eliana Calmon teria "consolidada sua candidatura ao Senado" e reproduz frases atribuídas à ministra como "está difícil conseguir bons candidatos, pois todo mundo é ficha-suja". Citou também uma matéria do Jornal do SBT em que a ministra declara-se "ansiosa" para que o registro do partido Rede de Sustentabilidade fosse admitido, pois pretendia ser candidata por essa sigla.

Conduta



Depois de citar os exemplos, o desembargador Campos diz na representação que "as atividades exercidas pela ministra representada não se amoldam à conduta exigida aos magistrados pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Magistratura.



Os argumentos não convenceram o corregedor Falcão. Alegou que, pelas notícias juntadas aos autos, não seria possível verificar "sob nenhuma atividade político-partidária nos termos da legislação em regência".



Disse que, pelos documentos anexados, "a magistrada requerida não se declarou candidata, nem tem qualquer filiação partidária".

"Conversas"



Falcão esclareceu que as movimentações de Eliana Calmon teriam sido apenas "conversas", bem como "cortejos" de partidos, "não havendo nada em concreto para caracterizar a alegada atividade politico-partidária". Com isso disse não se verificar "falta funcional da requerida" e determinou o arquivamento da representação.

A ministra Eliana Calmon, que participou da sessão de ontem do STJ, não quis se manifestar sobre o assunto.

