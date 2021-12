Desembargador Gesivaldo Britto é eleito presidente do TJ-BA

O desembargador Gesivaldo Nascimento Britto foi eleito na manhã desta quinta-feira, 16, o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), com 31 votos. A disputa contou com a participação dos 59 desembargadores, que estiveram reunidos em sessão plenária para eleger os integrantes da nova Mesa Diretora para o biênio 2018-2020.

A candidatura de Gesivaldo contava com o apoio da atual presidente da Corte, Maria do Socorro, e dos desembargadores Mário Alberto Hirs e Telma Brito. Nos bastidores, fala-se também que ele tinha a preferência do governador Rui Costa (PT).

Gesivaldo era considerado favorito na eleição, conforme adiantou o colunista da Tempo Presente, Levi Vasconcelos. Ele concorreu com os desembargadores José Olegário Monção Caldas (3 votos), Rosita Falcão de Almeida Maia (13 votos), Lourival Almeida Trindade (5 votos) e José Cícero Landin Neto (7 votos).

Entre os desafios para o novo presidente está a administração do orçamento de quase R$ 2 bilhões anuais. Além disto, está em discussão na Corte a proposta de aumentar em dez o número de desembargadores, que deve ser enviada à Assembleia Legislativa até o final do ano.

Se aprovada, a proposta vai ampliar os gastos com custeio e salários, mas não resolveria o principal gargalo da Justiça baiana, que é a falta de estrutura nas varas de primeiro grau de jurisdição.

Números do CNJ mostram que é no primeiro grau que 84% dos processos ficam parados na Justiça da Bahia por falta de juízes ou servidores. É a maior taxa de congestionamento entre os tribunais de todo o País.

adblock ativo