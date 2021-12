Desembargador Eserval Rocha é eleito presidente do TJ-BA

O desembargador Eserval Rocha foi eleito nesta quarta-feira, 20, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para o biênio 2014-2015. O desembargador já exerce o cargo desde o afastamento do então presidente do TJ, Mário Alberto Hirs, no último dia 5, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O órgão investiga Hirs por irregularidades na administração e pagamento de precatórios.

Durante a sessão, Eserval Rocha recebeu 22 votos, a desembargadora Lícia Laranjeira, 14, e a desembargadora Ivete Caldas, 5. Após a votação, a desembargadora Silvia Zarif, que já presidiu o tribunal e apoiava a desembargadora Lícia Laranjeira, questionou se teria segundo turno.

Para ser eleito em primeiro turno, é necessário que o candidato recebesse metade dos votos e mais um. No total, 41 desembargadores participaram do pleito, mas Silvia Zarif questionou se seria considerado para o cálculo o número de desembargadores que poderia votar.

Após breve discussão, com a maioria presente defendendo que o desembargador Eserval Rocha ganhou a eleição, a desembargadora Lícia Laranjeira reconheceu a vitória do concorrente.

Eserval era tido como favorito. Ele pertence ao mesmo grupo de Mário Alberto Hirs, que foi afastado pelo CNJ junto com a desembargadora Telma Brito, ex-presidente do TJ-BA.



*Colaborou Marjorie Moura

