Desembargador Edmilson Jatahy é o novo presidente do TRE-BA

O desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior tomou posse na presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), na tarde desta quinta-feira, 28, no auditório da sede da instituição, em Salvador. Ele ficará à frente da presidência do órgão durante todo o seu segundo biênio na Corte Eleitoral baiana (2019-2021).

O cargo era exercido pelo desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, que agora passa a ocupar as funções de presidente e corregedor eleitoral. Edmilson Jatahy foi reconduzido ao posto de membro efetivo do órgão pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em dezembro do ano passado e, em janeiro deste ano, eleito presidente do TRE-BA.

