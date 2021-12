Desembargador do TJ-BA critica comissão para minorias

O desembargador José Olegário Caldas, do Tribunal de Justiça da Bahia, criticou a aprovação, na Corte, da Comissão Temporária de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos (Cidis), por considerá-la uma medida paternalista.

"Sou contra esse tipo de expediente para as minorias. As minorias devem ser respeitadas e ajudadas, mas como instituições. [...]Somos todos muito iguais, não somos diferentes. Por que eu, que sou negro, tenho que aceitar que alguém me diga que vai criar uma sociedade com esse jeito paternalista?", questionou na quinta-feira, 20, o desembargador.



Segundo ele, não há motivos para uma comissão desse tipo "em um tribunal de mulatos". Olegário disse ainda que a criação do colegiado poderá comprometer o papel primordial da Corte em assuntos que envolvam grupos considerados discriminados.

"Quando as minorias baterem à porta de um tribunal com uma comissão encarregada de cuidar de minorias, como ele terá competência para julgar com isenção?", perguntou. A criação da comissão foi aprovada, por ampla maioria, na última terça-feira, um dia antes do Dia da Consciência Negra.



Além de Olegário, apenas a desembargadora Telma Britto se posicionou contrária ao colegiado. Ela também questionou se tal papel caberia ao TJ e lembrou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolveu iniciativas que iam além do seu objetivo, mas tem recuado diante da impossibilidade de trabalhar em tantas frentes.

Cotas no TJ



Favorável à comissão, o presidente da Corte, desembargador Eserval Rocha, afirmou que estuda a possibilidade de levar ao Tribunal Pleno a discussão sobre cotas para negros em concursos do TJ.



"O Estado brasileiro tem uma obrigação enorme com essas minorias, não apenas os negros. Tudo o que se venha a tentar fazer em benefício disso é importante", disse.

