Desafios da presidente vão do diálogo à má avaliação do TJ

A desembargadora Maria do Socorro Santiago assumiu, nesta segunda-feira, 1º, a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para o biênio 2016/ 2018 e terá pela frente uma série de desafios que vão desde a relação enfraquecida da Corte com servidores até as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição e a má avaliação da prestação jurisdicional à população.

O momento foi classificado pela presidente, no discurso de posse em solenidade no Fórum Ruy Barbosa (Nazaré), como delicado e difícil. Ela afirmou, por outro lado, estar preparada para enfrentar os desafios e que sua gestão será marcada pela busca de diálogo com Executivo, Legislativo, servidores e demais entidades. A solenidade foi acompanhada pelo governador Rui Costa (PT) e pelo prefeito de Salvador ACM Neto (DEM).

Além da presidente, foram empossados os demais membros da nova mesa diretora do TJBA: Maria da Purificação da Silva, como 1º vice-presidente; a desembargadora Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, na 2ª vice-Presidência; o desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim, como corregedor-geral da Justiça; e, na Corregedoria das Comarcas do Interior, a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

Desafios

A primeira medida anunciada pela presidente foi a criação de uma secretaria especial de interior, voltada para o aumento de eficiência das questões no âmbito do 1º grau. "A secretaria vai dar somente atenção às reivindicações e receber soluções dos próprios magistrados".

Anunciou que pretende centralizar os juizados especiais no Fórum Regional do Imbuí e ampliar e revitalizar a Universidade Corporativa do TJ-BA (Unicorp). Afirmou, ainda, que pretende realizar investimentos em qualificação profissional, infraestrutura e tecnologia, e que irá tomar as medidas de austeridade necessárias.

Com isso, ela espera aumentar a prestação jurisdicional, o que considera seu maior desafio. "Vamos fazer uma melhor interação entre o primeiro e o segundo grau. Vamos fazer com que a população enxergue que o TJBA trabalha, vamos aumentar e melhorar essa prestação". Ela afirmou não ter divergências pessoais com Eserval Rocha e que espera colaboração do magistrado.

adblock ativo