Deri do Paloma é eleito prefeito de Jeremoabo em eleição suplementar

Derisvaldo José dos Santos, conhecido como Deri do Paloma (PP-BA), foi eleito prefeito do município baiano de Jeremoabo (a 421 km de Salvador), em eleição suplementar realizada neste domingo, 3. O cargo de vice-prefeito será ocupado por Luiz Carlos Bartilotti Lima (Lula de Dalvinho).

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o prefeito e o vice eleitos serão diplomados no dia 18 de junho. Já a posse, para o cumprimento de mandato até dezembro de 2020, acontece no dia 3 de julho.

Deri do Paloma venceu o pleito com 55,23% dos votos válidos, contra 44,77% do candidato Antônio Chaves (PSD). Dos mais de 26 mil eleitores, 21.461 (80,96%) compareceram às eleições e 5.048 (19,04%) se abstiveram. Do total de votos registrados, 542 (2,53%) foram votos nulos e outros 203 (0,95%) votos em branco.

Esta foi a primeira vez que o município baiano realizou uma eleição suplementar. Em 2016, a candidata mais votada, Anabel de Tista (PSD), não teve os votos computados pela Justiça Eleitoral em razão do indeferimento de seu registro de candidatura.

De acordo com o TRE, a votação ocorreu tranquilamente, com apenas uma substituição de urna. Ao todo, 110 equipamentos foram preparados para o pleito, sendo 16 desses de contingência.

adblock ativo