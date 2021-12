Deputados Zé Neto e Gaban se envolvem em bate-boca

Outro bate-boca teve como protagonistas os deputados Zé Neto (PT), líder do governo, e o opositor Carlos Gaban (DEM). Eles discutiram na sala dos presidentes, ao lado do Plenário, após suspensão da sessão. Tudo começou quando Gaban pediu vistas ao projeto que está travando a pauta na Casa, que trata da regularização fundiária de terras ocupadas por remanescentes de quilombos.

Ele alegou que a base do governo apresentou duas emendas, em cima da hora, e que não votaria sem saber do que se tratava. Na prática, o pedido de vistas significa que o projeto só pode ser votado após 48 horas. A próxima sessão será amanhã pela tarde.

Na fila



Ao pedir vistas, Gaban motivou a indignação dos mais de 50 fazendários que aguardavam no salão a votação do projeto que altera a Gratificação de Apoio ao Desempenho Fazendário (GDF).

E despertou a fúria de Zé Neto que assumira compromisso com a categoria e com o governo. Também está na fila o projeto que autoriza o aporte de até 5% do Fundo de Participação dos Estados ao FUNDESE , para subsidiar o fundo garantidor do Sistema Metroviário de Salvador. Também altera a lei do Fundo Garantidor para o sistema.

Neto, então, dirigiu-se ao salão, onde já estavam todos os fazendários, e explicou seu esforço, jogando a responsabilidade de não ter votação para a oposição. Enquanto citava a "irresponsabilidade" de Gaban, o próprio apareceu e posicionou-se atrás dele. Disse que gostaria de justificar sua atitude para os fazendários. Zé Neto o acusou de ter muita "cara de pau" .

Enquanto Gaban se explicava de um lado, Neto gritava lá do outro, no fundo da multidão, contradizendo as palavras do colega. Ao final, os fazendários se convenceram de que o jeito é voltar amanhã e tomar as galerias do Plenário novamente.

