Deputados votam benefício aos professores nesta terça

Desgastado com a categoria desde a greve de 2011, o governo do Estado dá nesta terça-feira, 27, mais um passo na estratégia de "aparar arestas" com os professores estaduais.



Serão votados na Assembleia Legislativa dois projetos de lei propostos pelo Poder Executivo que ampliam benefícios para os professores e servidores da educação.



O principal deles é o projeto 20.424/2013, que reduz de 28 para 26 horas a carga horária semanal do professor com contrato de 40 horas dentro da sala de aula. Pela proposta, as 14 horas restantes devem ser utilizadas pelos educadores para desenvolver atividades complementares.



Caso o projeto seja aprovado, os professores terão um terço da carga horária fora da sala de aula, conforme previsto na lei federal que instituiu o piso salarial dos professores.



Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Rui Oliveira comemora a votação dos projetos: "São propostas que vão melhorar a qualidade de vida do professor e a qualidade das aulas".



Ele estima que a redução do tempo em sala de aula abrirá espaço para a contratação de entre seis e oito mil novos professores. Enquanto não houver concurso, os educadores manterão a carga horária de 28 horas, mas receberão um benefício financeiro.



O outro projeto que deve ser votado é o 20.425/2013, que prevê uma gratificação de 15% sobre o valor do salário para servidores que participarem do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário).



Na avaliação do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), os projetos atendem a demandas históricas aos professores. "É mais um esforço que o governo tem feito para atender a demanda da classe", afirma. Para Rui Oliveira, a aprovação das propostas distensiona "um pouco" a relação da classe com o governo: "Ainda falta atender a uma série de outras demandas".



Empréstimos - Os deputados votam também dois novos projetos de autorização de crédito: um com o BIRD no valor de US$ 150 milhões para o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável para a Bahia; e outro, que altera um empréstimo anterior com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) que era de US$ 50 milhões e passará a ser US$ 50.517 milhões.



Com esses novos empréstimos o governo engordará ainda mais o serviço da dívida. De janeiro a junho deste ano já escoaram R$ 1,3 bilhão para despesas e encargos (juros) da dívida total (empréstimos internos e externos), de acordo com dados do Sicof.



Só em amortização de dívidas com a União e organismos internacionais o governo desembolsou de 2007 a 2012 mais de R$ 9,9 bilhões.

