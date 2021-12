Deputados trocam acusações e xingamentos em comissão

Passadas mais de cinco horas de discussão do relatório final da comissão especial do impeachment, nesta sexta-feira, 8, os deputados Silvio Costa (PTdoB-PE) e Danilo Forte (PSB-CE) trocaram acusações e xingamentos.

Costa havia encerrado sua fala, mas tentava falar ao microfone para responder ao presidente da comissão, deputado Rogério Rosso (PSD-DF). Foi quando Danilo Forte irritou-se e pediu que fosse iniciada a fala do próximo inscrito.

Silvio Costa retrucou e xingou o colega de "um merda" e "imbecil". Aos gritos, Danilo Forte rebateu e xingou Costa de "palhaço". O presidente da comissão desligou os microfones, mas os deputados continuaram a trocar acusações. Foi o primeiro incidente na sessão.



Durante sua fala, Silvio Costa ironizou os membros da comissão que votarão a favor da continuidade do processo de impeachment. Segundo o pernambucano, o governo será derrotado no colegiado, mas no plenário sairá vitorioso.

Costa afirmou que houve um acordo entre o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Rogério Rosso, o relator, Jovair Arantes (PTB-GO), e os partidos de oposição para aprovação, na comissão, de um parecer favorável ao impeachment. Rosso e Arantes negaram a existência do acordo.

Como acordado entre os líderes, a comissão segue discutindo o parecer final alternando falas de deputados contrários e favoráveis à peça. Há pouco, Rosso informou que foi disponibilizado lanche para deputados, assessores e para a imprensa que acompanha a reunião.

adblock ativo