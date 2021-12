Deputados tentam baixar tensão após greve da PM

O deputado estadual Capitão Tadeu Fernandes (PSB) acredita que os cerca de 30 mil policiais militares e seus familiares vão se posicionar maciçamente contra os candidatos ligados ao governo do estado nas eleições de abril devido aos acontecimentos que levaram à greve da PM e à prisão do vereador Marco Prisco. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), um dos que negociaram o fim da greve, disse que vai continuar buscando o diálogo com Fernandes e as outras lideranças para pacificar a tropa.



"A tropa está muito insatisfeita com o governador. Há uma frustração muito grande, disse na segunda-feira, 21, Fernandes, que ainda recebe críticas pelas redes sociais devido a sua posição de assumir a liderança dos policiais após a detenção de Prisco. Na sua visão, ao pedir o aquartelamento da tropa, evitou uma "tragédia", pois os PMs estavam muito irritados e começavam a surgir propostas de invasão de prédios públicos.



Sem ouvir



Fernandes afirmou ter avisado o governador Jaques Wagner sobre a possibilidade de uma greve em dezembro do ano passado, mas, segundo ele, o chefe do Executivo "não quis me ouvir". "Eu disse: se passar do Carnaval e não houver nenhuma sinalização (sobre o projeto de modernização da PM), a tropa iria explodir". Quando Prisco começou a mobilizar a PM, o governo, segundo o deputado, teria pedido ao Ministério Público Federal que tomasse providências, alegando que o vereador respondia a processo pela greve de 2012 e pretendia fazer outra agora. "A Justiça decretou a prisão, mas a Polícia Federal ficou com o mandado de prisão nas mãos. Ocorre que, após a deflagração da greve, Prisco negociou com ACM Neto e o governo do estado o fim da paralisação. Depois de resolvida a situação, ele é preso na presença da mulher e dos filhos. Isso traumatizou os policiais, o clima ficou muito ruim. Aí resolvi tomar uma posição, não podia falar manso. Mandei aquartelar e procurei a ministra Eliana Calmon para construirmos uma saída como efetivamente ocorreu", relatou.



Ele interpreta a posição do PSB condenando a greve por "falta de informações sobre a realidade da tragédia que poderia acontecer em Salvador na Sexta-feira Santa". "Tinha duas opções: me omitir, como todas as outras lideranças da Bahia fizeram, e deixava uma tropa sem orientação nas ruas, ou pedir que ela voltasse para os quartéis", disse.

