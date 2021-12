Deputados e senadores pedem CPMI da exploração mineral na Amazônia

Requerimento para criar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com objetivo de investigar o decreto presidencial que autoriza a exploração mineral da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), na Amazônia, foi protocolada nesta quinta-feira, 21, com assinatura de 202 deputados e 28 senadores. Para abrir uma comissão mista, é necessária a adesão de um terço do total de representantes de cada uma das Casas, isto é, de 171 deputados e 27 senadores.

A expectativa dos parlamentares é que o documento seja lido em alguma sessão do Congresso já na próxima semana e a instalação será imediata caso reúna a quantidade mínima de assinaturas. No entanto, existe ainda o risco do pedido da criação da CPMI não avançar, caso o governo suspenda definitivamente o decreto que extingue a Renca.

O deputado Júlio Delgado (PSB-MG), presente no protocolamento do requerimento, avalia que é possível o presidente do Senado, Eunício Oliveira, fazer a leitura do pedido na próxima terça-feira, 26, durante a sessão do Congresso Nacional. Como explica o parlamentar, a intenção da CPMI é poder investigar denúncias de favorecimento a empresas estrangeiras que supostamente foram informadas antes da extinção da reserva e poderiam ser beneficiadas com o decreto, com provas em requerimento, segundo Delgado, “contraditórios” do governo. “Tem aberrações em pareceres, um deles do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia contradizendo a exploração mineral naquela área”.

Sobre as supostas vantagens de empresas canadenses em informações fornecidas antecipadamente que abririam caminho à exploração mineral naquela área, Delgado ainda critica também a intenção do governo em baixar um decreto para criar uma Câmara de Comércio entre Brasil e Canadá que selaria o acordo para explorar a Renca. “O requerimento convocará autoridades, mas agora temos que esperar o presidente do Senado. Com a instalação, começaremos a composição de membros e fazer um plano de trabalho”, completa o deputado.

Na tarde de quinta durante a atividade, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) revelou que outra motivação da CPMI é investigar as razões que levaram o presidente Michel Temer a extinguir a Renca, apesar de já existir um parecer contrário do Ministério do Meio Ambiente.

Alinhado ao governo, o deputado Cabuçu Borges (PMDB-AP) declarou na semana passada que por não ser uma reserva ambiental, a Renca pode, sim, ser explorada.

“Trata-se de uma reserva mineral, que pode, sim, ser explorada de forma responsável, obedecendo à legislação ambiental. A Amazônia preservada também se faz explorando as suas riquezas”, disse.

adblock ativo