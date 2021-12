Deputados do PT criticam Marta após saída: 'Está cuspindo no prato que comeu'

A concretização da saída de Marta Suplicy do PT já era esperada pelos membros do partido, mas ainda assim aumentou o descontentamento de deputados com a ex-prefeita de São Paulo. Ex-líder do PT na Câmara, o deputado Vicentinho (SP) classificou como lamentável o processo de saída de Marta, que fez duras críticas ao partido durante meses antes de anunciar sua desfiliação. "Ela está cuspindo no prato que comeu", resumiu.

Outro petista a criticar Marta foi Paulo Teixeira (SP), que disse que, "com os ataques ao partido", a ex-prefeita de São Paulo tenta buscar "sustentação jurídica para não perder o mandato". Na avaliação de Teixeira, foram três os motivos para a saída de Marta do PT. "A minha impressão é que no próprio discurso dela estão os motivos. Ela sai por não ter sido candidata a prefeita, não ter sido candidata a governadora e por ter se distanciado da presidenta Dilma depois de chamar o 'Volta Lula'", afirmou.

Paulo Teixeira minimizou o estrago causado pela saída da senadora e pelas críticas duras e contínuas ao PT. "Ela sai sozinha. Isso mostra que não há aquela grande base de descontentamento que ela fala", rebate o deputado.

