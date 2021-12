Deputados da base de Rui defendem Dilma e criticam PMDB

No dia seguinte ao anúncio oficial da saída do PMDB do governo da presidente Dilma Rousseff (PT), deputados estaduais da base do governador Rui Costa (PT) subiram à tribuna, durante a sessão desta quarta-feira, 30, para defender a presidente e fazer duras críticas ao agora ex-aliado do governo federal.

Um dos mais exaltados foi o deputado Adolfo Menezes (PSD), que chegou a chamar o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha (PMDB) de "marginal" e malandro. "Como pode um marginal do porte de Cunha na linha de frente de um grande partido, o maior a nível nacional, querendo tirar a presidente da República? Enquanto aparecem tantas provas contra o senhor Eduardo Cunha, ele dá risada de 200 milhões de brasileiros, debocha do judiciário", disse Menezes.

Ele ainda criticou deputados federais de seu partido por apoiarem o impeachment da presidente (estima-se que 70% dos parlamentares do PSD defende a saída de Dilma).

Já o deputado estadual Alex Lima (PTN) questionou a decisão do PMDB nos momentos de dificuldades do governo. "O PMDB é um partido tradicional, que dividiu com o PT os louros pelos avanços sociais que o país viveu. Não dá para ser sócio de um projeto e participar apenas das coisas boas desses projeto. Confesso que não consigo entender a lógica desse momento. Aquela que ganhou a eleição legitimamente não pode governar. A oposição derrotada já se reúne para dividir um governo para o qual não foi eleita", disse ele.

O deputado ainda questionou o argumento favorável ao impeachment em relação às pedaladas fiscais. "A presidente cometeu quatro pedaladas. O governador (Geraldo) Alckmin (PSDB-SP) cometeu 32 pedaladas no seu governo e ninguém fala", afirmou.

Por sua vez, o deputado Joseildo Ramos (PT) afirmou que Eduardo Cunha dirige "o golpe parlamentar" e disse que o governo Dilma permitiu que as investigações contra a corrupção ocorressem. "Em nenhum outro governo as instituições funcionaram como hoje. Mas o primeiro ato da insensatez, se o impeachment vingar, vai ser jogar por terra a operação Lava Jato", afirmou.

O também petista Zé Raimundo seguiu na linha do discurso de Joseildo Ramos e disse que, em momentos de crise, "a verdade se distancia dos discursos de muitos ambientes políticos". "Que lástima esse PMDB, que não é herdeiro do MDB (partido que fazia oposição ao regime militar) antigo", afirmou.

