Deputados da Bahia vão prestar solidariedade a Lula em Curitiba

Uma delegação de deputados do PT das bancadas federal e estadual da Bahia, além do presidente do partido no estado, Everaldo Anunciação, acompanhado de representantes da executiva e do diretório estadual, desembarcam nesta quarta-feira, 10, em Curitiba para prestar solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estará dando depoimento ao juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato.

Mais do que apoiar Lula, os parlamentares e dirigentes petistas afirmam que o ato é em defesa da democracia e do estado de direito. "O juiz Sérgio Moro tem agido como um promotor e não como juiz", acusa o vice-líder da oposição no Congresso, deputado Afonso Florence (PT-BA).

O petista afirma que não há provas de que o tríplex do Guarujá seja de Lula. "Moro está tendo uma posição política e ideológica e implantando um regime de exceção para blindar o PSDB nas investigações", argumenta Florence.

Presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação acusa o juiz Moro de atuar "como chefe de torcida", ao gravar vídeo direcionado a apoiadores da Lava jato. "Vamos a Curitiba para vigiar a democracia contra a arbitrariedade e a politização das ações de juízes como Moro, que não têm isenção no julgamento dos processo", diz Everaldo.

Na capital paranaense, os parlamentares baianos vão se incorporar às ações organizadas pela Frente Brasil Popular, que desde a noite desta terça, 9, está promovendo vigílias e debates. No final da tarde, a militância vai se concentrar em frente à Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes, quando Lula deverá falar aos manifestantes. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 30 a 50 mil pessoas no local.

O deputado estadual Bira Corôa foi escolhido para ir a Curitiba como representante da bancada petista da Assembleia Legislativa. Segundo o líder do PT, Rosemberg Pinto, o protesto é contra o tratamento que Moro vem dando a Lula, "um juiz midiático, cujas posições têm extrapolado o estado de direito".

