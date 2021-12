A sessão do Conselho de Ética da Câmara que discute o processo contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB), começou nesta quinta-feira, 10, com clima tenso. Os deputados Zé Geraldo (PT-PA) e Wellington Roberto (PR-PB) discutiram e houve um início de agressão física entre eles. Os dois foram apartados pelos colegas e a sessão foi suspensa por alguns minutos.

A confusão começou depois que aliados de Cunha questionaram a demora para abrir o painel para registrar presença. O deputado João Carlos Bacelar (PR-BA) disse para o presidente do conselho José Carlos Araújo (PSD-BA) que chegou cedo para registrar presença e garantir a votação. Pelas regras, suplentes na comissão podem votar no lugar do titular, se houver ausência.



Veja o momento da briga:

Da Redação Deputados brigam durante sessão do Conselho de Ética

Parlamentares acusaram Bacelar de querer tumultuar. Durante a discussão, Zé Geraldo e Wellington Roberto também começaram a debater. Em meio a discussão, os dois iniciaram um confronto físico, mas foram impedidos pelos demais parlamentares.

"Você que me meteu a mão", disse Roberto. "Meti coisa nenhuma", contestou Zé Geraldo.

O presidente do Conselho reclamou da situação. "O Conselho de Ética não pode ser palco de incidentes como esse. Aqui jamais poderá ser transformado num ringue. Deve ser um local de conversa e diálogo. Aqui não é o lugar da disputa corporal, mas da palavra. Ninguém vai ganhar ninguém no grito", disse José Carlos Araújo.



Acompanhe a sessão do Conselho de Ética:

Da Redação Deputados brigam durante sessão do Conselho de Ética

adblock ativo