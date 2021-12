Deputados baianos discutem aprovação da Ficha Limpa na AL

Enquanto os protestos tomam as ruas do centro da capital, na Assembleia Legislativa da Bahia, que fica no Centro Administrativo (CAB) deputados estaduais resistem, desde o início da manhã desta quinta-feira, 27, em aprovar o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) n° 124/2011, a chamada PEC da Ficha-Limpa, que define requisitos para quem ocupa cargos públicos, efetivo ou comissionado no Estado da Bahia.

O clima de tensão e falta de acordo entre oposição e governo já levou à suspensão da sessão por seis vezes. A votação da PEC, ainda nesta quinta, está encontrando resistência sobretudo por parte da bancada do PT, que crê que a votação ocorrerá de forma açodada.

A PEC da Ficha-Limpa foi proposta pela liderança da oposição na Casa há dois anos. Na onda de protestos que toma conta do País, o líder da oposição Elmar Nascimento (PR) enxergou clima para elaborar com os colegas de bancada um manifesto pela moralização do Legislativo e Executivo, lido em plenário esta manhã, conclamando à votação de três PECs: a da Ficha-Limpa, a da diminuição do recesso parlamentar (de três meses para um mês) e a que limita a reeleição pela presidência da Assembleia Legislativa na mesma legislatura.

O presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), que ocupa pela quarta vez a presidência da Casa e se coloca como pré-candidato ao governo do estado, fez um apelo aos deputados para que prestassem atenção às manifestações das ruas e pensassem em votar os projetos. Até agora não houve acordo.

A PEC é uma adaptação da Lei Federal da Ficha Limpa, mas nesse caso, atinge não só os políticos, mas todos aqueles que são pagos com dinheiro público no âmbito dos três poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário). Inclusive assessores parlamentares de deputados e vereadores. Ou seja, pessoas que tenham sido condenadas por colegiado, mau uso do dinheiro público, tenha cometido crimes não podem trabalhar para o estado.

Os deputados teriam de votar, ainda nesta quinta, o primeiro turno da Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO), antes do recesso parlamentar de julho.

