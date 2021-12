Deputados baianos contrariam opção nacional dos partidos

Contrariando o posicionamento nacional de seus partidos, deputados federais baianos do PSD, PP e PSB devem votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), no próximo domingo.

Os deputados do PP (Cacá Leão, Roberto Britto, Ronaldo Carletto e Mário Negromonte Junior) ainda não se manifestaram publicamente, mas, por conta da aliança do partido com o governador Rui Costa (PT), devem optar pelo voto contra a continuidade do processo.

O senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, afirmou que os cinco representantes do partido na Câmara (Antônio Brito, José Nunes, Sérgio Brito, Paulo Magalhães e Fernando Torres) optaram por votar contra o impeachment, sem que houvesse pressão.

Pressão

O posicionamento provocou a revolta do Movimento Brasil Livre (MBL), que chamou os deputados do PSD e PP de traidores. O MBL colocou outdoors em avenidas de Salvador, na Estrada do Coco e na BR-324 com as imagens de deputados desses partidos e cobrando que votem a favor do impeachment.

"Político tem que ter coragem, firmeza e decisão, não pode se submeter a pressão. Não vou tirar a presidente para colocar (Eduardo) Cunha e (Michel) Temer", disse Otto, sobre as pressões feitas aos deputados.

O senador ainda criticou o recesso da Câmara e do Supremo, que começou em dezembro e só terminou em fevereiro. "Deixaram o Brasil sangrar com essa decisão. Foi uma insanidade tomada pelo Congresso para ajudar Cunha, para botar uma pedra sobre a cassação dele", criticou o senador, que afirmou ser favorável à convocação de novas eleições.

O deputado Bebeto Galvão, único representante baiano do PSB na Câmara, também confrontou o posicionamento do partido e vai votar contra o impeachment e disse que não vai "contrariar sua consciência democrática".

