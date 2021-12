Deputados baianos ainda acertam votos em Brasília

Na véspera da apreciação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, alguns dos 39 deputados da bancada federal baiana ainda aguardavam a posição da direção partidária para saber como votarão. Em agosto, quando Temer conseguiu arquivar a primeira denúncia contra ele, 21 deputados votaram pela sequência da denúncia de corrupção e 17 optaram pelo arquivamento do processo.

"Vou acompanhar a decisão do partido, da mesma forma que fiz da outra vez", informou nesta terça-feira, 24, ao A TARDE o deputado federal Cacá Leão, filho do vice-governador e presidente estadual do PP na Bahia, João Leão.

Na votação de agosto, o parlamentar votou pelo arquivamento da denúncia de corrupção passiva contra Temer, da mesma forma que os colegas de partido Roberto Brito e Mário Negromonte Jr. Único ausente foi Ronaldo Carletto.

Em Brasília o que se comenta é que o Planalto prometeu nomear um aliado de Carletto para um posto no Banco do Nordeste, em troca do voto a favor de Temer. Nesta terça, Carletto não foi localizado.

Para o deputado federal da oposição, Félix Mendonça Júnior (PDT), a estratégia da base de Temer é barganhar vantagens até a hora da votação. Cacá Leão nega. "Nunca sentei com o governo para negociar cargos. Não tenho cargos e nenhum outro tipo de benefício", afirmou.

Coordenador da bancada baiana na Câmara, Félix Jr. adiantou que os 21 deputados federais do PDT votarão para que o presidente seja julgado, como ocorreu da vez anterior. Mesma posição a ser seguida pelo PT, PCdoB, PSB e PSD.

Na primeira denúncia, a base do governador Rui Costa, embora oposição a Temer, iria votar pelo arquivamento do processo. Pelo acerto costurado pelo senador Otto Alencar (PSS-BA) com o Planalto, Rui garantiria votos dos seus liderados, em troca de o governo liberar R$ 600 milhões Banco do Brasil. Mas pressões do DEM do prefeito de Salvador ACM Neto inviabilizaram o acordo.

A oposição já tem estratégia para a votação de hoje. "Tentaremos derrubar o quórum ou estender a votação para um horário de maior audiência. A ideia é constranger os deputados da base perante a opinião pública. Nas últimas horas, o governo acelerou a liberação de emendas e outras verbas para deputados.

A TARDE apurou que prefeitos de municípios da Chapada Diamantina e da região de Juazeiro teriam sido abordados por deputados do DEM e de outros partidos governistas oferecendo convênios, já que tinham a promessa do Planalto de liberar os recursos até o final do ano.

Líder do PR na Câmara e apoiador de Temer, o deputado José Rocha disse que o partido não fechou questão e negou que esteja havendo "barganhas" em trocas de votos. "O governo tem que cumprir o compromisso republicano de liberar as emendas orçamentárias empenhadas", diz ele. E concluiu: "É uma mão dupla, o governo cumpre a obrigação e se vota a seu favor ou não se vota!".

