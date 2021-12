Deputados aprovam urgência para Refis estadual

Em uma quinta-feira atípica na Assembleia Legislativa do Estado - quando normalmente a sessão matutina cai por falta de quórum e não se discute matéria importante - os deputados aprovaram o requerimento de urgência urgentíssima para o projeto do Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2013).

O projeto do Refis visa ampliar a arrecadação do governo baiano através do resgate de R$ 300 milhões em débitos com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Com esse procedimento a matéria pode entrar na pauta na terça-feira e ir à votação.



Outras três matérias importantes para o Executivo foram aprovadas, duas delas de caráter financeiro: projetos que autorizam empréstimos para desenvolvimento rural e agrícola do Estado. O primeiro é o empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento(Bird), no valor de US$ 150 milhões para o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável para a Bahia. O segundo altera um empréstimo, autorizado anteriormente pela Assembleia Legislativa, com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) passando de US$ 50 milhões para US$ 50,517 milhões para financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia - Prosemiárido.



Conforme o líder do governo na Assembleia, deputado Zé Neto (PT), o Prosemiárido "tem o objetivo de contribuir para a redução da pobreza rural através do desenvolvimento da produção, da geração de emprego e renda em atividades agropecuárias e não agropecuárias e o desenvolvimento social".

O quarto projeto importante na sessão de ontem, também de iniciativa do Executivo, trata de redistribuir a quantidade de cargos em cada classe das carreiras de Auditor Fiscal e de Agente de Tributos do Estado, de modo a possibilitar ascensão de carreira.



Conforme o governo, a medida atende a determinação da Lei nº 8.210, de 22 de março de 2002, que reestruturou o Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda.

O Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz) diz que aproximadamente 450 profissionais devem ser beneficiados com esta medida.

Responsáveis pela arrecadação de impostos e pela fiscalização e cumprimento das leis tributárias pelo governo estadual, os fazendários tiveram sua atividade profissional valorizada, na visão de Zé Neto.



"Compreendemos a importância da categoria e temos sempre nos posicionado como interlocutores entre ela e o governo do Estado".

Ele lembrou que em abril de 2009, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que reestrutura a carreira do Fisco, melhorando o aproveitamento da mão-de-obra e igualando o Fisco baiano a 25 Estados.

A votação dessa matéria ocorreu por acordo entre os líderes de bancada deputados Zé Neto (governo) e Elmar Nascimento (oposição).

