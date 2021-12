Deputados aprovam orçamento impositivo

A Câmara dos Deputados referendou a derrota do governo e aprovou, na terça, 27, em segundo turno a proposta que obriga o Poder Executivo a pagar emendas parlamentares, o chamado orçamento impositivo. O tema vai agora ao Senado.

Sem ter forças para reverter o intento dos parlamentares, o Palácio do Planalto tenta pelo menos que sejam feitas alterações para vincular parte dos recursos à área da saúde. A aprovação fortalece o Congresso na relação com o governo e os parlamentares terão a garantia de pagamento de aproximadamente R$ 10,4 milhões em sua base já em 2014, ano de disputa eleitoral.

Na sessão de terça, foram 376 votos a favor da matéria, 68 a mais do que o quórum necessário. O resultado foi ligeiramente inferior ao do primeiro turno, quando 378 deputados registraram apoio, há duas semanas. Com exceção do PT, que liberou a bancada, todos os outros partidos recomendaram voto favorável.

Fim do toma lá, dá cá?

O governo fez desde o início oposição à proposta, uma promessa de campanha do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). O principal argumento do Planalto era de que a medida engessaria ainda mais o orçamento, já comprometido com diversas vinculações constitucionais. Nos bastidores, integrantes do governo lembravam ainda que as emendas são fontes frequentes de escândalos, como o da Máfia dos Sanguessugas, no qual uma CPI recomendou a cassação de mandatos de 72 parlamentares.

Alves, porém, defende que a medida acabará com o “toma lá, dá cᔠno Congresso. Ele observa que a liberação de emendas parlamentares tem sido usado historicamente por todos os governos como uma forma de direcionar votações na Casa de acordo com seus interesses. A oposição apoiou a proposta de forma intensa porque nestas negociações acaba sempre tendo sua parte contingenciada e agora garante um tratamento igual ao dado aos governistas.

O texto aprovado, do relator Édio Lopes (PMDB-RR), prevê que o governo será obrigado a liberar a cada ano emendas parlamentares em montante equivalente 1% da receita corrente líquida executada no ano anterior. Pela previsão para as contas públicas neste ano, este valor seria superior a R$ 6 bilhões em 2014, algo como R$ 10,4 milhões por parlamentar. Nos primeiros dois anos em que a regra entre em vigor o governo poderia pagar emendas empenhadas em anos anteriores para alcançar o valor exigido.

A liberação tem que ser de forma “isonômica”. Caso o governo encontre algum impeditivo técnico ou legal para fazer o pagamento terá de informar ao Congresso Nacional que poderá aceitar o cancelamento da emenda, alterar a destinação de recursos ou até rejeitar os argumentos do governo e obrigar o pagamento da forma como previsto inicialmente.

