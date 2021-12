Deputados aprovam mudança na meta fiscal e Refis

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovou por unanimidade, na noite desta terça-feira, 15, o projeto que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) para multas aplicadas a condutores de vans e ônibus.

Os deputados também aprovaram por maioria, 37 votos a favor e 16 contra, o projeto que altera as metas fiscais do Orçamento 2015 do Estado.

O líder de oposição, Sandro Régis (DEM), define o projeto como "um pulo para a pedalada fiscal". Já o líder do governo, Zé Neto (PT), por sua vez, explicou que o governo, sabendo que haverá deficit no orçamento, está se organizando para evitar problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao Refis para multas a condutores de Vans e ônibus, o projeto vai viabilizar a regularização do sistema transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em todo o estado a partir da quitação das dívidas.

Os descontos variam até 80% do débito para os veículos cobertos por Termo de Permissão ou Contrato de Concessão - clandestinos terão redução de 30%.

O projeto é resultante de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público e diversas associações do setor.

A oposição conseguiu incorporar emendas ao projeto. Uma delas modifica a data limite para as multas cobertas pelo Refis de 31 de julho para 31 de dezembro de 2015; a segunda amplia o prazo de pagamento das multas de 90 para 120 dias.

A lei entra em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos serão retroativos a janeiro de 2015, para que os débitos possam ser beneficiados pelo programa Concilia Bahia.

