Deputados aprovam abertura do processo de impeachment

Quando o deputado federal Bruno Araújo (PSDB-PE) declarou às 23h07 deste domingo, 17, ser favorável ao impedimento da presidente Dilma Rousseff (PT), o Brasil tomou conhecimento daquilo que o Palácio do Planalto já admitia cerca de três horas antes: o governo saiu derrotado.

No total, foram 367 votos a favor do impeachment, 25 a mais do que o necessário. Votaram contra 137 parlamentares, mas o governo precisava de outros 35 votos para salvar o mandato de Dilma.

Agora, o processo segue para o Senado que decidirá se abre o julgamento da presidente por supostos crimes de responsabilidade - infrações políticas que poderão levar ao seu impeachment.

A decisão da Câmara não foi só uma derrota para Dilma, que nos últimos dois meses entoou como um mantra a frase "impeachment sem crime de responsabilidade é golpe".

Também saíram derrotados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro-chefe do gabinete da presidente, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner.

Os dois mergulharam de cabeça, nos últimos dias, na tarefa de cooptar novos parceiros para a base, depois da debandada de partidos como o PMDB - então seu principal aliado - , o PP e PSD, e de tentar convencer parlamentares aliados que ainda não tinham definido o voto.

Lula se instalou em um hotel próximo à Esplanada dos Ministérios e fez do local uma espécie debunker, de onde tentou convencer indecisos a votar a favor da presidente.

Foram inúmeros cargos e ministérios freneticamente negociados com partidos pequenos em pelo menos 18 ministérios e diversos órgãos do governo.

A alguns quilômetros dali, o vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB e sucessor de Dilma caso ela seja afastada em definitivo, fez do Palácio do Jaburu local de romaria de políticos de todos os partidos.

A estratégia de Lula e Wagner não deu certo. Temer saiu vitorioso na Câmara. Vai ter de aguardar, agora, a decisão do Senado Federal.

Quem também não escondeu a satisfação em ver o processo de impeachment de Dilma seguir, foi o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Réu na Operação Java Jato, Cunha articulou os votos contra Dilma até a madrugada que antecedeu a votação.

Na Câmara é dado como certo um acordo para livrá-lo da cassação no Conselho de Ética como "gratidão". Neste domingo, antes de entrar no plenário, ele negou que o processo seja uma vingança contra o governo petista, que prometeu, mas não conseguiu cumprir, salvá-lo no Conselho de Ética.

"Com 50 pedidos de impeachment, como você vai dizer que é vingança? Eu rejeitei 39 pedidos: faltam dez para analisar. Isso não é normal. É sinal de uma conjuntura desfavorável: há uma contestação " ponderou.

Governo indignado

A aprovação pela Câmara da continuidade do processo de impeachment foi recebida com "tristeza e indignação" pelo governo, segundo declarou o advogado-geral da União, Eduardo Cardoso. Isto porque, diz ele, a decisão dos deputados foi puramente "política".

Para Cardoso, não havia nas justificativas apresentadas no processo contra a presidente nenhuma argumentação que sustentasse o impeachment dela. "Apenas no regime parlamentarista questões políticas podem levar ao afastamento do presidente. No presidencialismo, não", disse Cardoso.

O ministro Wagner afirmou, por meio de nota, que a decisão da Câmara ameaça "interromper 30 anos de democracia", e definiu como "retrocesso" e uma "página triste virada pelos deputados".

Na Bahia, governo e oposição tiveram reações que revelam o grau da disputa entre os dois grupos. O governador Rui Costa definiu como "conspiração" de Cunha e Temer a votação na Câmara. Já ACM Neto (DEM) se refere a Temer como futuro presidente. (leia na página A7S).

Collor

Na votação do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, estiveram presentes 480 dos 503 deputados que compunham a Câmara na época. O placar na ocasião foi de 441 votos favoráveis ao impeachment, 38 contrários. Houve 23 ausências e uma abstenção.

Manifestações

Em Salvador, manifestantes pró-impeachment festejaram a aprovação da abertura do processo de impeachment no Jardim de Alah, local onde se concentraram desde o início da tarde deste domingo. Por conta da chuva, muitos se abrigaram em bares e restaurantes do bairro, mas após o resultado da votação, voltaram a tomar as ruas da avenida Octávio Mangabeira.

Em bairros como Rio Vermelho, Pituba e Graça, moradores puderam escutar fogos de artifício. No Farol da Barra, no entanto, reduto dos contrários ao impeachment, o clima foi de revolta. Após o final da votação, cerca de 200 pessoas permaneceram no local juntamente com lideranças políticas para discutir sobre os próximos passos do processo.

