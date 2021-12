Deputados aprovam 5,91% de aumento a servidores estaduais

Os deputados estaduais aprovaram por maioria, na noite de segunda-feira, 14, o reajuste linear de 5,91% sobre os salários dos 268 mil servidores públicos, o que deverá ter um impacto de R$ 446.919.035 sobre o orçamento de 2011.

O percentual de reajuste é baseado no Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) e, de acordo com o governo, visa garantir o poder de compra dos salários, embora tenha ficado abaixo do reajuste do mínimo, que foi de 6,47% (Índice Nacional de Preço ao Consumidor ¿ INPC) mais 0,2% do PIB.

O reajuste vigora a partir do próximo mês, retroativo a janeiro. Confira:



