Deputados apreciam Orçamento 2017

Em sessão que entrou pela noite deste quarta-feira, 14, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa apreciavam o Orçamento de 2017 para o estado no valor de R$ 44,4 bilhões. Em relação a 2016 o incremento será de quase 5%.

Os deputados também apreciaraiam emprestimo junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 600 milhões para educação, mobilidade urbana e infraestrutura. Até às 22h30 os deputados não haviam votado o orçamento ou empréstimo.

A receita tributária, no valor de R$ 24,4 bilhões, com incremento previsto de 5,6% em relação á orçada para 2016, corresponde a 55,7% da receita estimada. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) é a principal fonte da peça orçamentária de 2017 com valor de arrecadação previsto de R$ 20,3 bilhões, refletindo expansão de 3,6% nesse ítem.

