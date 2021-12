Deputados analisam proposta de mudanças nas regras de uso dos agrotóxicos

Começou tumultuada a reunião da comissão especial da Câmara dos Deputados, em Brasília, que analisa a proposta de mudanças na legislação brasileira quanto aos agrotóxicos. Marcado para esta segunda-feira, 25, para o meio-dia, o encontro começou com mais de duas horas de atraso, pois foi esperado até que houvesse número suficiente de deputados para abrir a sessão.

O que chamou atenção foi que para entrar no colegiado, todos tiveram que passar por rigoroso processo de revista, para evitar um novo incidente, como o registrado na semana passada, em que uma simulação de bomba foi encontrada. Como verificou-se depois, tratava-se de um protesto da ONG Greenpeace Brasil que informou que queria "chamar a atenção para os riscos da aprovação do projeto, que libera ainda mais agrotóxicos no Brasil”, segundo nota.

Assim que os trabalhos foram abertos nesta segunda, deputados pediram livre acesso à Comissão, já que até assessores parlamentares foram impedidos de entrar. A presidente da Comissão, a deputada Tereza Cristina (DEM-MS), disse que seguiu orientação da Polícia Legislativa e limitou o acesso, possibilitando ao público acompanhar o encontro em outra sala com telão. Depois de discussões, suspendeu a reunião e permitiu a entrada de um assessor para cada deputado presente.

Durante o bate-boca, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) provocou: "Quem decide a política é a polícia". Ao que foi prontamente rebatido pela deputada Tereza Cristina, explicando que a decisão era dela. Ao que Alencar disse ser uma "péssima decisão".

adblock ativo