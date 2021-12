Deputados acusam Enem de 'doutrinação' por abordar feminismo

Os deputados Marcos Feliciano (PSC-SP) e Jair Bolsonaro (PP-RJ) usaram as redes sociais para criticar uma questão do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A primeira pergunta da prova de Ciências Humanas trazia um texto da filósofa francesa Simone de Beauvoir que abordava o feminismo, o que foi considerado pelo parlamentares como uma tentativa de "doutrinação".

DOUTRINAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE IDEOLOGIA DE GÊNERO PARA 7 MILHÕES DE ESTUDANTES -> https://t.co/tvJcbXlBLM - VERGONHA! pic.twitter.com/fmEInuZKSt — Marco Feliciano (@marcofeliciano) 25 outubro 2015

Bolsonaro ainda foi mais direto, ao acusar o Partido dos Trabalhadores (PT) de usar o Enem para tentar tornar os brasileiros "idiotas", e afirmou que o exame é "marxista".







MAIS OU TÃO GRAVE QUANTO A CORRUPÇÃO É A DOUTRINAÇÃO IMPOSTA PELO PT JUNTO A NOSSA JUVENTUDE."O JOÃO NÃO NASCEU HOMEM... Posted by Jair Messias Bolsonaro on Sábado, 24 de outubro de 2015 A questão pedia aos alunos para relacionar o pensamento da filósofa com o movimento social correspondente. A resposta correta era a opção C, que indicava relação com "protestos públicos para garantir a igualdade de gênero". A pergunta foi a mais comentada nas redes sociais no primeiro dia da prova.

